В Японии казнили семь руководителей секты «Аум Синрикё»

10:35 | 6.07.2018

В Японии привели в исполнение смертный приговор в отношении семи руководителей запрещенной в России секты «Аум Синрике», в том числе ее лидера Сёко Асахары, передает iz.ru. Судебные разбирательства по делу о теракте в токийском метро в 1995 году длились более 20 лет.



Секта «Аум Синрикё» была основана в 1984 году Сёко Асахара (имя при рождении — Тидзуо Мацумото), он называл себя Христом и предрекал третью мировую войну, которая приведет к концу света в 1997 году. Спасение он обещал только членам секты. Ее отделения были открыты во многих странах, в том числе в России.



Как напоминает РИА «Новости», в 1994 году сектанты распылили отравляющий газ зарин в городе Мацумото префектуры Нагано, в результате чего погибли семь человек. Позже, в марте 1995 года, адепты распылили зарин в метро Токио, из-за чего погибли 13 человек и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести.