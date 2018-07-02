Из Сирии на Кубань вернулись шесть штурмовиков Су-25

17:03 | 4.07.2018

В среду шесть штурмовиков Су-25 после нескольких месяцев командировки в Сирии вернулись на Кубань. Самолеты приземлились на одном из аэродромов Краснодарского края, сообщил командующий объединением ВВС и ПВО ЮВО Виктор Севостьянов.



Севостьянов сообщил, что военные летчики несколько месяцев ежедневно совершали вылеты, в том числе в ночное время, обеспечивая контроль воздушной обстановки в районах зон деэскалаций.