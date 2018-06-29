Пенсионерам предоставят право бесплатного проезда в подмосковных электричках

13:09 | 3.07.2018

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении права на бесплатный проезд в пригородных поездах всем пенсионерам столицы и области. Об этом сообщили в пресс‐службе главы региона. Нововведение вступит в силу с 1 августа 2018 года.



В общей сложности правом бесплатного проезда смогут воспользоваться 2,8 миллиона человек. Из них 1,2 миллиона — жители Подмосковья, еще 1,6 миллиона — москвичи.