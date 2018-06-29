По данным американских экспертов, ядерный арсенал Китая насчитывает 280 боеголовок

10:50 | 3.07.2018

Китай располагает ядерными боеголовками в количестве 280 штук. Так считают американские эксперты Ханс Кристенсен и Роберт Норрис, сообщает академическое издание Bulletin of the Atomic Scientists. Из них 48 являются ракетами морского базирования.



По их словам, Китай по-прежнему реализует программу модернизации ядерного оружия, которую он начал в 1980-х годах. Все это время страна продолжала выпускать новые ядерные баллистические ракеты средней дальности, новые мобильные баллистические ракеты средней дальности с двойной поддержкой, а также улучшенную мобильную пусковую установку для существующей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).