В российских школах могут внедрить системы распознавания лиц

10:34 | 3.07.2018

В российских школах планируют внедрить систему распознавания лиц для обеспечения безопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования.



Министр образования Ольга Васильева отметила, что в российских школах используются десятки вариантов охранных систем. При этом идентификация по лицу не только является надежнее, но и обходится дешевле, чем другие.



Васильева упомянула также, что все процессы в административной части школы перейдут в электронный формат — сейчас такая практика уже применяется в школьных журналах и дневниках, — а в классах появится «мультимедийное сопровождение», сообщает life.ru.