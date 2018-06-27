В России с 1 июля ожидается очередное повышение тарифов ЖКХ

14:44 | 29.06.2018

Очередное ежегодное повышение коммунальных тарифов ждет россиян с 1 июля. Среднее по стране изменение размера платы не превысит 4%, хотя по субъектам рост будет разным, передает РИА «Новости». Наибольший рост коммунальных тарифов произойдет в Санкт-Петербурге и Якутии — 6%. Самый низкий прирост ожидается в Северной Осетии и Новосибирской области — 3%.



Отмечается, что тариф на жилищные услуги также меняется раз в год, но это может произойти как с 1 января, так и с 1 июля — в зависимости от решения УК или муниципалитета.