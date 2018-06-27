Названы дата и место встречи Путина и Трампа

18:28 | 28.06.2018

Фото: golos-ameriki.ru

Как сообщила пресс-служба Кремля, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.



Лидеры России и США обсудят «ткущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений» , а также актуальные вопросы международной повестки, передаёт РИА Новости.



В Белом доме по сути повторили слова кремлёвской пресс-службы сказав, что Путин и Трамп затронут тему двухсторонних отношений и ряд вопросов касающихся национальной безопасности.



Как отмечает РИА Новости, это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к каким-либо саммитам.



Накануне, в целях подготовки к встрече, в Россию приезжал Джон Болтон – советник президента США по национальной безопасности. В Москве он встретился с Владимиром Путиным, главой МИД России Сергеем Лавровым и представителями Совета безопасности, пишет РИА Новости.