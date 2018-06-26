Дональд Трамп обозначил сроки и место встречи с Владимиром Путиным

11:18 | 28.06.2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным «примерно» во время поездки в Европу, сообщает агентство Рейтер. По его словам, встреча пройдет после саммита НАТО 11–12 июля, на котором Трамп будет присутствовать. Говоря о месте проведения встречи, американский президент сообщил, что она может состояться в Хельсинки, передает gazeta.ru.



Помощник Путина Ушаков подтвердил, что стороны договорились о деталях проведения саммита. О его дате, времени и месте пообещали объявить в четверг, 28 июня, объяснив это договоренностью с США.