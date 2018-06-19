Польская армия вернёт в строй советские танки Т-72

16:11 | 22.06.2018

В Польше решили возобновить использование советских танков Т-72 в армии. Об этом пишет Rzeczpospolita. «Несколько десятков старых танков Т-72, которые помнят ещё времена Варшавского договора, приготовленных для модернизации и продажи Иордании, согласно последним приказам останутся в стране. После модернизации, вероятно, они вернутся в строй», — заявил директор Агентства военного имущества Кшиштоф Фалковски.



Польский военный эксперт считает, что решение вернуть в строй Т-72 связано с увеличением численности армии страны.