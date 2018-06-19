Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн впервые стала матерью

16:52 | 21.06.2018

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн родила девочку. Об этом сообщает The New Zealand Herald. О рождении ребенка Андерн написала в своем Instagram, опубликовав совместное фото со своим партнером телеведущим Кларком Гейфордом и новорожденной.



Ранее сообщалось, что заместитель Ардерн Уинстон Питерс стал исполняющим обязанности главы кабинета министров, он будет исполнять обязанности Ардерн в течение шести недель после рождения ребенка, отмечает РИА «Новости».