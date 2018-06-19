Конституционный суд разрешил усыновлять детей людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С

16:22 | 21.06.2018

КС РФ частично признал неконституционным запрет на усыновление детей людьми, имеющими ВИЧ и/или гепатит С. Решение опубликовано на сайте Конституционного суда.



Суть дела заключалась в том, что супруги решили усыновить трехлетнего сына сестры жены, который проживал с ними с самого рождения. Однако суд отказал им, объяснив решение тем, что потенциальная приемная мать при нахождении в медицинском учреждении в 2012 году была заражена ВИЧ-инфекцией и гепатитом С. Супруги не согласились с решением суда и обратились в Конституционный суд. Они указывали на неправомерность отказа в усыновлении только на основании диагноза, передает РБК.



КС разрешил усыновление детей людьми, больными ВИЧ или гепатитом С, но только в том случае, если они уже долгое время проживают в такой семье.