16:12 | 21.06.2018

Турция ввела дополнительные таможенные пошлины на товары из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий, сообщил министр экономики республики Нихат Зейбекчи в интервью телеканалу NNV.



«США ввели дополнительные пошлины на сталь и алюминий. Мы экспортируем сталь в США на $1,18 млрд, а импортируем из этой страны товаров на $1,3 млрд. Мы пытались решить эту проблему с ними на переговорах, но это не получилось», — сказал Зейбекчи.



В перечень попали продукты от автомобилей до солнцезащитного крема.