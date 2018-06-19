Вейпы в России попадут под действие единого антитабачного закона

12:47 | 21.06.2018

Альтернативы курению, такие как вейпинг и системы нагревания табака, попадут под действие единого антитабачного закона. Для них не будет введено отдельного закона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями обсуждения.



Такое решение было принято на недавнем совещании с участием двух вице-премьеров – Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой.



Отмечается, что до сих пор этот рынок фактически никак не регулировался государством, теперь же в отношении этих средств будут действовать те же ограничения, что и для сигарет. По информации РБК, в скором времени должна начаться работа по подготовке соответствующих поправок, но никаких официальных поручений пока сделано не было.