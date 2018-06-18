Путин прибыл в Минск на заседание государственного совета Союзного государства

17:48 | 19.06.2018

Путин прибыл в Минск, где проведёт переговоры с лидером Белоруссии Лукашенко и примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. По данным пресс-службы Кремля, в ходе заседания госсовета стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество за прошедший год, а также выполнение прошлых решений совета и присуждение премий Союзного государства в области литературы и искусства. Кроме того, запланированы к подписанию документы о направлениях и задачах Союзного государства на 2018–2022 годы, а также программа действий объединения в области внешней политики на 2018–2019 годы.