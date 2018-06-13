Госдеп США предостерег власти Сирии от наступления на юго-западе страны

12:39 | 15.06.2018

Государственный департамент США заявил, что Вашингтон примет жесткие ответные меры в случае наступления сирийской армии на юго-западе страны, передает РБК.



«Мы вновь заявляем, что любые военные действия сирийского правительства против юго-западной зоны деэскалации могут привести к расширению конфликта. Мы еще раз подтверждаем, что США примут решительные и надлежащие меры в ответ на нарушения сирийского правительства в этой области», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.