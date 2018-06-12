Жители Калифорнии в ноябре проголосуют за разделение штата на три части

16:40 | 13.06.2018

Голосование по вопросу о разделении Калифорнии на три отдельных штата пройдет 6 ноября. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление секретаря штата Алекса Падиллы.



С инициативой разделения Калифорнии выступил венчурный инвестор Тимоти Драйпер, работающий в сфере IT. Он предложил разделить штат на условную Калифорнию, Северную Калифорнию и Южную Калифорнию — названия для каждой из трех частей в случае успеха голосования определят сами жители, передает rg.ru. Его поддержали своими подписями 402 468 человек. В Северную Калифорнию войдут Сан-Франциско и Сакраменто, в Южную — Сан-Диего, Фресно, Керн и Ориндж. Калифорния же будет включать в себя Лос-Анджелес, Санта-Барбару и Вентуру. По мнению Драйпера, жители трёх новых штатов «будут лучше обслуживаться тремя правительствами», чем одним.