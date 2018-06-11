Македония будет переименована в Республику Северную Македонию

11:13 | 13.06.2018

Греция и Македония договорились об изменении названия бывшей югославской республики. Об этом пишет BBC News. К общему решению после многих лет протестов и переговоров пришли греческий и македонский премьер-министры Алексис Ципрас и Зоран Заев. Как отмечается, после подписания документов страна будет называться Республика Северная Македония.



Как напоминает «Эхо Москвы», Македония вела с Грецией спор о переименовании с момента выхода из состава Югославии в 1991 году. Греция отказалась его признавать, опасаясь, что соседняя страна будет претендовать на одноименную греческую провинцию. Из-за этого спора Македония не имела права претендовать на вступление в ЕС и НАТО.