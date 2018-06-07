На Украине заявили о «перехвате» военно-транспортным самолетом корабля ВМФ России

11:21 | 8.06.2018

Военно-транспортный самолет Ан-26 ВМС Украины «перехватил» российский корабль в Черном море, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. Как сообщает издание «Думская» со ссылкой на источник, это произошло 2 июня в районе острова Змеиный, который входит в состав Одесской области. Источник утверждает, что после обнаружения российский корабль ушел в открытое море.