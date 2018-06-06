Бывший генсек НАТО заявил о способности РФ «занять» Украину за пару дней

12:39 | 7.06.2018

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью немецкому изданию Die Welt дал оценку обороноспособности Украины в случае войны с Россией. По его мнению, в случае реального военного конфликта российские Вооруженные силы могли бы занять Украину в течение нескольких дней, даже несмотря на увеличение Киевом своих военных возможностей.



Также Расмуссен заявил, что страны — члены НАТО готовы к «массированной атаке российских танков», но лучшим способом поддержания мира является политика сдерживания потенциального противника, передает iz.ru.