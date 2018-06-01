Строители завершили установку свайных фундаментов железнодорожной части Крымского моста

13:36 | 4.06.2018

На железнодорожном участке моста через Керченский пролив закончили работы по созданию свайных фундаментов. Об этом сообщает РИА «Новости».



Отмечается, что всего за время строительства в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части Крымского моста погружено 6694 сваи трёх типов.



Как напоминает life.ru, мост длиной 19 километров соединил Керченский полуостров в Крыму с Таманским полуостровом в Краснодарском крае. Движение по автодорожной части моста было открыто 16 мая. Открытие железнодорожной части моста запланировано на 2019 год.