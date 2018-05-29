По данным СМИ, США и КНДР могут установить дипломатические отношения

12:10 | 31.05.2018

Делегации США и КНДР на встрече в демилитаризованной зоне Пханмунджом обсудили возможность установления дипломатических отношений между двумя странами.



Инициативу об установлении дипломатических отношений выдвинул Пхеньян. Северная Корея также требует снять с нее экономические ограничения, а также просит не проводить августовские маневры с участием США и Южной Кореи.



«Обсуждение этих вопросов может быть продолжено в Нью-Йорке на переговорах между бывшим начальником северокорейской разведки Ким Ён Чхолем и госсекретарем США Майклом Помпео», — добавила южнокорейская газета «Чунан ильбо».