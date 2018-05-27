Боец смешанного стиля Джефф Монсон стал гражданином РФ

16:38 | 29.05.2018

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон получил российское гражданство. Соответствующий указ Путина опубликован на портале правовой информации. «Он достаточно известный человек в мире спорта, в своей дисциплине. Всемирно известный человек. Это стало основанием для предоставления ему гражданства. Такая практика имеется во многих странах мира», — заявил пресс-секретарь Путина Песков.



Пресс-секретарь также рассказал о процедуре получения гражданства. По его словам, спортсмену еще предстоит принять присягу. «Вот тогда будет окончательно считаться, что он принял гражданство. Так гласит закон, и он должен быть выполнен», — сказал Песков, передает РИА «Новости».