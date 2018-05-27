Учёные рассказали о бесполезности большинства витаминных добавок

12:32 | 29.05.2018

Большинство популярных витаминных добавок не имеют эффекта на здоровье, выяснили исследователи из Университета Торонто. Об этом сообщает Science Daily.



Как пишет издание, ученые проанализировали рандомизированные контрольные исследования, опубликованные с 2012 по 2017 год, передает РИА «Новости». В результате выяснилось, что кальций, витамины С и D, которые являются одними из самых популярных пищевых добавок, не оказывают никакого эффекта на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.



При этом исследование показало, что фолиевая кислота в сочетании с витамином B может уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.