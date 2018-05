Продюсер Харви Вайнштейн арестован в Нью-Йорке

16:56 | 25.05.2018

Продюсер Харви Вайнштейн был арестован после того, как добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке утром 25 мая, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию.



Вайнштейну планируют предъявить обвинения как минимум по одному эпизоду домогательств, пишет The New York Times со ссылкой на источники в американских правоохранительных органах. Речь идет о показаниях актрисы Люсии Эванс. Она утверждает, что продюсер принудил ее к оральному сексу во время деловой встречи в 2004 году. Впрочем, точный характер обвинений, которые планирует предъявить Вайнштейну прокуратура Нью-Йорка, пока не ясен, отмечает газета.



Напомним, в октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых стало известно, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности по отношению к актрисам, которым обещал помочь с карьерой в Голливуде.