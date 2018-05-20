Впервые в истории Нью-Йоркскую фондовую биржу возглавила женщина

16:50 | 22.05.2018

Впервые за существование Нью-Йоркской фондовой биржи — 226 лет — ее возглавила женщина. Об этом пишет The Wall Street Journal. Нынешний президент Томас Фарли уступил этот пост 43-летней Стейси Каннингем. По словам новой главы биржи, она «взволнована» в связи с получением этого поста.



До этого назначения Каннингем была исполнительным директором биржи. Издание отмечает, что в NYSE Каннингем пришла еще в 1994 году и начинала с позиции стажера. В то время на бирже работали около 30 женщин и более 1300 мужчин. В 2013-м Каннингем стала главой отдела управления продажами, а в 2015-м — исполнительным директором биржи, отмечает НТВ.