РФ предложила Великобритании помощь со строительством моста через пролив Ла-Манш

12:34 | 17.05.2018

Россия готова поделиться опытом строительства автомобильного моста, если британская сторона захочет построить переправу через пролив Ла-Манш между Великобританией и Францией. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря посольства России в Британии и Северной Ирландии.



Отмечается, что подобное заявление было сделано в связи с тем, что накануне министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Данкан осудил открытие моста через Керченский пролив, а также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с правами человека в Крыму.



Речь про мост через Ла-Манш зашла в январе, когда с такой инициативой выступил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, напоминает life.ru.