Центробанк РФ планирует изменить базовые тарифы ОСАГО

16:44 | 14.05.2018

Центробанк планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта соответствующего указания. Нововведения планируется ввести 31 августа.



Сейчас базовый тариф составляет от 3431 до 4119 рублей. Коэффициенты высчитываются в зависимости от региона, мощности двигателя автомобиля, а также возраста его владельца и его водительского стажа. Кроме того, существует коэффициент, предусматривающий снижение тарифа за безаварийную езду и его повышение за попадание в ДТП, отмечает lenta.ru.



ЦБ РФ, как регулятор сферы автострахования, предлагает поменять базовую ставку, территориальные коэффициенты и коэффициенты по возрасту и стажу водителя. Их размер еще предстоит определить, но очевидно, что речь не идет о снижении ставок. Действующие коэффициенты бонус-малус и мощности двигателя останутся прежними, передает gazeta.ru.