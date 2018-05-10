Спецслужбы предотвратили теракт на акции «Бессмертный полк» в Москве

17:27 | 11.05.2018

Перед Днем Победы 9 мая российские спецслужбы задержали группу террористов, которые готовили атаку на акции «Бессмертный полк» в столице России. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сыромолотов, сообщают «Ведомости».



«Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции «Бессмертный полк», для этого уже было заготовлено оружие. Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек», — сообщил Сыромолотов.



Напомним, в этом году акция «Бессмертный полк» побила рекорд по числу участников. По всей России на нее вышли 10,4 млн человек, а в Москве — более 1 млн человек.