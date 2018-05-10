На острове Ява объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Мерапи

16:44 | 11.05.2018

Извержение вулкана Мерапи стало причиной эвакуации жителей индонезийского острова Ява. Вулкан активизировался в пятницу, людей вывозят с территории в радиусе 5 км от Мерапи, передает iz.ru. Отмечается, что извержение началось в пятницу, 11 мая. Оно сопровождается выбросом вулканического пепла и несильными толчками.



Местные СМИ также сообщают, что после выброса столба пепла был временно закрыт международный аэропорт Адисутжипто, прилегающий к городу Джокьякарта.