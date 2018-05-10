Кудрину предложили возглавить Счетную палату

13:33 | 11.05.2018

Депутаты «Единой России» предложили Алексею Кудрину возглавить Счетную палату, заняв должность, которая станет вакантной в связи с переходом Татьяны Голиковой в правительство на пост вице-премьера, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.



Сам Кудрин сказал изданию, что предложение возглавить Счетную палату для него было неожиданным. Бывший глава Минфина пообещал серьезно подумать и в ближайшее время встретиться с руководством фракций в Госдуме.