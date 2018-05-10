Армия обороны Израиля показала видео уничтожения ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии

12:27 | 11.05.2018

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео ракетного удара по зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1» в Сирии. Отмечается, что видео было снято с ракеты Spike NLOS, передает РИА «Новости». На ролике видно, как ракета приближается к «Панцирю», при этом за пять секунд до взрыва в машину садится человек.



Всего в результате ракетного удара Израиля по объектам в Сирии погибли три человека, а двое получили ранения, передает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на заявление генерального командования армии Сирии.