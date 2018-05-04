Депутаты КПРФ и «Справедливой России» не поддержат кандидатуру Медведева на пост премьера

16:43 | 8.05.2018

Депутаты КПРФ и «Справедливой России» не поддержат кандидатуру Медведева на пост премьер-министра. Сегодня Медведев встречался с этими фракциями. Голосование в Госдуме пройдет в 15 часов.



Ранее Зюганов заявил, что фракция не поддержит кандидатуру Медведева на пост премьер-министра. «Голосовать за этот курс, эту команду, этого премьера наша фракция не будет», — цитирует «РИА Новости» Зюганова. С той же позицией выступила фракция «Справедливой России». «Наша фракция при голосовании в Государственной думе будет голосовать против кандидатуры, внесённой президентом», — заявил лидер фракции Миронов.



Как напоминает «РИА Новости», в понедельник фракция «Единая Россия» в ходе консультаций поддержала кандидатуру на пост премьер-министра, что было ожидаемо. Медведев — председатель партии единороссов. В Госдуме партию власти представляет большинство депутатов — 343, или почти 76 % от общего количества мандатов. КПРФ имеет 42 мандата, ЛДПР — 39 мандатов, «Справедливая Россия» — 23 мандата.