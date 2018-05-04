Telegram обжаловал решение Верховного суда РФ о предоставлении ФСБ ключей шифрования

16:25 | 8.05.2018

Представители Telegram обжаловали решение Верховного суда России, который признал законным приказ ФСБ предоставить ведомству ключи для расшифровки электронной переписки пользователей.



Как рассказал представитель «Агоры» Дмитрий Колбасин, в апелляционной жалобе представители Telegram просят «признать приказ ФСБ от 19 июля 2016 года недействующим и не соответствующим пяти федеральным законам и Уголовно-процессуальному кодексу РФ».



Как напоминает РБК, по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля мессенджер был заблокирован на территории России. Решение вступило в силу 16 апреля. Telegram заблокировали на основании иска Роскомнадзора на отказ руководства мессенджера передать ФСБ ключи для дешифровки переписки.