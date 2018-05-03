В финале Лиги Европы сыграют французский «Марсель» и испанский «Атлетико»

11:59 | 4.05.2018

Стали известны финалисты Лиги Европы. В решающем матче турнира сойдутся французский «Марсель» и испанский «Атлетико», игра пройдет 16 мая в Лионе.



В полуфинале «Марсель» оказался сильнее «Ред Булл Зальцбург». «Атлетико» превзошел лондонский «Арсенал».