На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Килауэа

11:50 | 4.05.2018

Власти Гавайев объявили эвакуацию местных жителей из-за извержения вулкана Килауэа, лава достигла населенного пункта Лейлани-Эстейтс. Об этом сообщил Hawaii News Now. По данным Associated Press, в последние дни в регионе несколько раз фиксировали эпизоды сейсмической активности.



Усиление сейсмоактивности может означать, что Килауэа выбросит не только пепел, но и лаву. В последний раз вулкан извергался в 2014 году.