На Украине собираются переименовать две области

14:43 | 3.05.2018

Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович анонсировал переименование двух областей страны. Об этом он заявил в интервью «Обозревателю». О каких именно областях идет речь, он не уточнил. Однако, как известно, ранее на рассмотрение Верховной рады Украины был внесен законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.



Кроме того, по словам Вятровича, к настоящему моменту в рамках «декоммунизации» переименовано около тысячи топонимов, осталось сменить названия еще девяти населенных пунктов.