Компания Cambridge Analytica закрывается из-за скандала вокруг доступа к данным Facebook

12:30 | 3.05.2018

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica прекращает работу после скандала с утечкой данных пользователей Facebook во время президентской кампании в США в 2016 году. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в фирме.



Причиной стала потеря клиентов и многочисленные судебные иски, которые появились после информации о том, что фирма использовала данные пользователей Facebook для определения их политических предпочтений. Не помог Cambridge Analytica и тот факт, что в марте компания уволила исполнительного директора Александра Никса и пообещала независимое расследование случившегося, передает РБК.



Как напоминает РИА «Новости», Facebook 4 апреля сообщил, что данные 87 миллионов его пользователей, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что, согласно контракту, имела право получить данные не более 30 миллионов человек.