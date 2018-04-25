Новорожденного британского принца назвали Луи Артур Чарльз

16:53 | 27.04.2018

Сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, который стал пятым в очереди на британский престол, выбрали имя. Об этом сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца. Ребенка назвали Луи Артур Чарльз в честь его дедушки, принца Уэльского Чарльза, и адмирала Луиса Маунтбеттена, дяди и наставника герцога Эдинбургского Филиппа, супруга Елизаветы II.



Третий ребенок герцогини Кембриджской и принца Уильяма родился в понедельник, спустя два дня принц рассказал, что его сын и супруга чувствуют себя хорошо – много спят и восстанавливают силы, отмечает «Эхо Москвы».



Как напоминает РБК, новорожденный принц — пятый в очереди наследников британского престола. На четвертом месте находится его сестра Шарлотта Елизавета Диана, а на третьем — старший брат Джордж Александр Луи. Выше в списке наследников стоят сам принц Уильям (в его полном имени также присутствует имя Луи, William Arthur Philip Louis) и его отец принц Уэльский Чарльз.