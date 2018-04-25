В столичных аэропортах запретили переодеваться в туалетах и ездить «верхом на животных»

13:01 | 27.04.2018

Мособлдума приняла поправки к региональному КоАП, которые позволят выписывать штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах столицы. Так, ограничения коснутся аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский.



«Запрещается нахождение в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях, напольном покрытии, ступенях и лестничных площадках, а также сидение на напольном покрытии, ступенях и лестничных площадках», — говорится в документе.



Как передает РБК, кроме того, по территории аэропорта нельзя передвигаться на роликовых коньках, самокатах, велосипедах, моноциклах и гироскутерах, а также «верхом на животных». 100 руб. могут взять также с тех, кто слушает радио или музыку без наушников или находится внутри аэровокзала в пачкающей или дурно пахнущей одежде либо с таким же багажом или иными предметами. Например, мороженым.



Штрафовать грозятся и тех, кто поставит сумку на сиденье кресла в зале ожидания или опустит ее на ступеньку эскалатора. По эскалаторам и траволаторам запрещается бегать, даже опаздывающим на рейс, а по выключенным нельзя будет и просто ходить. Отдельным пунктом запрещается оставаться в аэропорту (за исключением гостиниц и капсульных отелей) больше суток, если у пассажира нет билета, отмечает «Эхо Москвы».