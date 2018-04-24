Глава МЧС Пучков назвал критику Михалкова в свой адрес бредом

13:38 | 26.04.2018

Глава МЧС Пучков ответил на критику, которую в его адрес высказал режиссер Михалков в эфире телеканала «Россия 24». Министр заявил, что сам не видел передачу Михалкова, и добавил, что вообще не смотрит телевизор. Пучков подчеркнул, что высказывания режиссера не соответствуют действительности. «Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите», — заявил глава МЧС, передает РИА «Новости».



Как напоминает РБК, в пятницу, 20 апреля, телеканал «Россия 24» показал программу Михалкова «Бесогон ТВ», которая была посвящена анализу причин пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». Михалков резко раскритиковал работу руководства МЧС, обвинив его в неэффективных расходах и в «непродуманном» сокращении государственного пожарного надзора.