В России около четырех тысяч человек обратились к врачам после укусов клещей

13:35 | 23.04.2018

По данным Роспотребнадзора, около четырех тысяч человек обратились в медучреждения в 70 регионах России из-за укусов клещей. Об этом сообщается на сайте ведомства.



По информации ведомства, почти половина пострадавших — 1591 человек — дети. Это ниже средних многолетних показателей, отметили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что также были зарегистрированы 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза.