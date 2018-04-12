В Британии извинились за обыск российского самолета в Лондоне в конце марта

11:04 | 13.04.2018

Британский центр по безопасности полетов ответил Москве о причинах проверки российского самолета в Лондоне в конце марта и принес извинения, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава Минтранса Максим Соколов. Он также отметил, что британцы объяснили свои действия, но не уточнил деталей.



Российский самолет досмотрели в аэропорту Хитроу 30 марта без объяснения причин, вынудив бортпроводников покинуть его.