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Россия и мир


11:04 | 13.04.2018

В Британии извинились за обыск российского самолета в Лондоне в конце марта

Британский центр по безопасности полетов ответил Москве о причинах проверки российского самолета в Лондоне в конце марта и принес извинения, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава Минтранса Максим Соколов. Он также отметил, что британцы объяснили свои действия, но не уточнил деталей.

Российский самолет досмотрели в аэропорту Хитроу 30 марта без объяснения причин, вынудив бортпроводников покинуть его.

© «Вечерние Ведомости»

 


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