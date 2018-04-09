Основатель Facebook Марк Цукерберг дал показания на отрытых слушаниях в конгрессе США

13:44 | 11.04.2018

Глава Facebook Марк Цукерберг 10 апреля впервые дал показания на отрытых слушаниях в конгрессе США на фоне страхов, связанных с тем, что соцсеть может разглашать личную информацию своих пользователей, передает MK.ru.



Цукерберг извинился за утечку данных пользователей через Cambridge Analytica. «Когда нам сказали, что они не используют информацию и удалили ее, мы посчитали, что этот вопрос закрыт. Теперь ясно, что это была ошибка», - сказал он. Он также принес извинения за то, что соцсетью могли воспользоваться связанные с Россией структуры, которые якобы пытались повлиять на результаты выборов президента США в 2016 году, сообщает ТВЦ.