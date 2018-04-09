Бортников заявил, что ФСБ в 2018 году предотвратила шесть терактов

14:50 | 10.04.2018

Российские спецслужбы с начала года предотвратили шесть терактов, в том числе в день голосования на избирательных участках, а также в торговом центре в Саратове, рассказал глава ФСБ Бортников, передает РБК. Он также рассказал, что в России с начала года пресечена деятельность 12 террористических ячеек.



«Пресечена деятельность 12 законспирированных террористических ячеек. Всего с начала года задержаны 189 и нейтрализованы 15 бандитов и их пособников», — добавил Бортников.