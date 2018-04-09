Самым старым мужчиной на Земле стал 112-летний японец

14:32 | 10.04.2018

Гражданин Японии Масадзо Нонака в возрасте 112 лет и 259 дней признан самым старым мужчиной планеты, сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса. Как сообщается на сайте организации, Нонака родился 25 июля 1905 года, у него семеро братьев и одна сестра. В 1931 году он женился, впоследствии стал отцом пятерых детей.



Ранее рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании, он скончался в феврале этого года.



Как отмечает РБК, старейшая женщина планеты и самый пожилой человек в мире — японка Наби Тадзима, жительница префектуры Кагосима. Ей 117 лет.