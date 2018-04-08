ЦБ РФ лишил лицензии банк «ВВБ»

16:45 | 9.04.2018

Центробанк отозвал лицензию у банка «ВВБ», сообщается на сайте регулятора. «Деятельность руководства ПАО Банк “ВВБ” привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов», — говорится в материалах регулятора. Согласно отчетности, по величине активов на 1 марта 2018 года банк занимал 178-е место в банковской системе России.