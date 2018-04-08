Правящая коалиция одержала победу на парламентских выборах в Венгрии

14:05 | 9.04.2018

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе правящей коалиции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах в стране. Об этом сообщает Reuters.



После подсчета 95% бюллетеней она набрала 49% голосов избирателей. В коалиции с Христианско-демократической партией депутаты займут 133 из 199 мест в парламенте. Это позволит нынешнему премьер-министру страны Виктору Орбану без проблем сохранить за собой текущую должность и сформировать правительство без учета мнения оппозиции, передает MK.ru.