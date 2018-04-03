Компания YouTube усилит охрану своих помещений после стрельбы в её штаб-квартире

12:01 | 5.04.2018

После стрельбы в штаб-квартире видеосервиса YouTube в Калифорнии руководство компании приняло решение усилить охрану своих помещений. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Google.



Как напоминает life.ru, 3 апреля в штаб-квартире компании в Калифорнии произошла стрельба, в результате огнестрельные ранения получили три человека, женщина-стрелок покончила с собой. По данным СМИ, таким образом она выступила против политики видеохостинга, где она размещала свои видео.