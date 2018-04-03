Британские спецслужбы заявили об обнаружении места производства «Новичка» в России

11:04 | 5.04.2018

Британские спецслужбы полагают, что нашли местоположение секретной российской лаборатории, в которой было произведено отравившее экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нервно-паралитическое вещество «Новичок», пишет газета Times в четверг.



По данным газеты, специалисты смогли установить источник вещества «при помощи научного анализа и информации разведки» спустя несколько дней после отравления Скрипалей в Солсбери. При этом ранее использовавшуюся формулировку «с большой долей вероятности» источник газеты заменил на «с подавляющей степенью вероятности», оговорившись, однако, что в этом «нет 100-процентой уверенности».



Как напоминает РБК, Сергей Скрипаль, обвиненный в России за госизмену, и его дочь Юлия были найдены без сознания 4 марта на лавочке у входа в одну из пиццерий британского города Солсбери. Британские власти со ссылкой на данные английских экспертов заявили, что покушение с большой вероятностью было организовано из Москвы.