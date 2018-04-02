Генпрокуратура РФ сообщила о закрытии 15 торговых центров после проверки

16:52 | 4.04.2018

В результате проверки безопасности в торговых центрах на территории России закрыто около 15 объектов. «Есть ТЦ, которые предписано закрыть до устранения нарушений. Их не много, но они есть. Их около 10–15. Я не назову конкретные регионы, но такие точно есть в районе Урала. По-моему, это были Екатеринбург и Новосибирск. Некоторые предписали закрыть до устранения нарушений», — рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» представитель Генпрокуратуры Куренной.



Самыми распространенными нарушениями, по словам Куренного, стали отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выходов, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации.



По словам Куренного, масштабная проверка пожарной безопасности в ТРЦ, назначенная Генпрокуратурой РФ по всей стране, должна завершиться в течение месяца.